В Україну насувається серйозне похолодання з Європи: синоптикиня уточнила прогноз погоди

В Україні у вівторок, 13 березня, на більшості території очікується ще тепла погода, але подекуди з дощами. Водночас серйозне похолодання днями ввірветься до західних регіонів.

Зокрема, там є висока ймовірність мокрого снігу. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, публікуючи мапи.

За її словами, вдень у вівторок майже всюди буде тепло – до +12… +18 градусів, на узбережжі ще холодних морів +9… +12.

А дощі 13 квітня йтимуть на півночі, у центрі та на півдні країни – захоплять частину від Київщини через Черкащину і аж до Одещини. Щоправда, вони будуть млявими, часом навіть просто щільніша хмарність.

Тоді із заходу Європи до українських західних областей почне "підповзати" мокрий сніг. Його прогнозують пізно ввечері вівторка або вже 14 квітня.

У Києві 13 квітня буде хмарно, може пройти дощ. Температура повітря у вівторок коливатиметься в межах +12… +14 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило спрогнозував, що найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться. Зокрема, два циклони принесуть похолодання, дощі та мокрий сніг, хорошої погоди не варто очікувати й у вихідні 17-18 квітня.