В Україну йде морозна погода: синоптики дали прогноз на 11 січня. Карта
У понеділок, 11 січня, погода в Україні буде без істотних опадів. Однак у деяких містах посилиться мороз.
Про це свідчать дані на сайті Українського гідрометцентру. Згідно з прогнозом, на півдні Одеської області і в Криму очікується дощ і мокрий сніг (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).
Так, синоптики відзначили, що в цей день в Україні вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Крім того, у південно-східній частині, західних та місцями північних областях на дорогах буде ожеледиця.
Температура повітря по країні вночі -2...- 7 градусів, а в Карпатах до -11 градусів.
Вдень очікується від -3 до 2 градусів тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 5 градусів.
Погода в Києві буде хмарною і без опадів, вночі -2...- 4, вдень від 0 до -2 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко попередила, що ближче до Водохреща "мінуси" стануть більш істотними.
Загалом у січні прогнозують температуру повітря вищу за середні багаторічні значення.