В Україні змінили правила в'їзду: кому потрібно проходити ізоляцію та здавати тести на COVID-19

В Україні змінили правила перетину кордону для іноземних громадян і українців в умовах пандемії COVID-19.

Як повідомив OBOZREVATEL представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, є низка осіб, які не підлягають самоізоляції після повернення в Україну. Серед них:

Українці, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19, який зроблено не більш ніж за 48 годин до перетину державного кордону України.

Українці у віці до 12 років.

Водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення.

Члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден.

Члени поїзних і локомотивних бригад.

Демченко пояснив, що знятися з самоізоляції можна, зробивши ПЛР-тест на COVID-19. Після отримання негативного результату адміністратори системи "Дій вдома" знімають особу з самоізоляції. Демченко додав, що пройти тестування можна безпосередньо в аеропорту, якщо там є така можливість.

Водночас якщо особа не може піти на самоізоляцію або зробити ПЛР-тест, то вона направляється на обсервацію.

Демченко зазначив, що за рішенням Кабміну іноземці, які прибувають в Україну крім поліса страхування, повинні мати негативний ПЛР-тест, який зроблено не більш ніж за 72 години до перетину державного кордону. Виняток становлять:

Іноземці, які постійно проживають на території України та мають дозвіл на проживання.

Особи, які потребують додаткового захисту, наприклад, представники дипломатичних установ.

Водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, що здійснюють регулярні або нерегулярні перевезення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів змінив правила в'їзду в Україну.