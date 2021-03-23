В Україні змінили правила в'їзду: кому потрібно проходити ізоляцію та здавати тести на COVID-19

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Суспільство
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В Україні змінили правила в'їзду: кому потрібно проходити ізоляцію та здавати тести на COVID-19

В Україні змінили правила перетину кордону для іноземних громадян і українців в умовах пандемії COVID-19.

Як повідомив OBOZREVATEL представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, є низка осіб, які не підлягають самоізоляції після повернення в Україну. Серед них:

  • Українці, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19, який зроблено не більш ніж за 48 годин до перетину державного кордону України.

  • Українці у віці до 12 років.

  • Водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення.

  • Члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден.

  • Члени поїзних і локомотивних бригад.

Демченко пояснив, що знятися з самоізоляції можна, зробивши ПЛР-тест на COVID-19. Після отримання негативного результату адміністратори системи "Дій вдома" знімають особу з самоізоляції. Демченко додав, що пройти тестування можна безпосередньо в аеропорту, якщо там є така можливість.

Водночас якщо особа не може піти на самоізоляцію або зробити ПЛР-тест, то вона направляється на обсервацію.

Демченко зазначив, що за рішенням Кабміну іноземці, які прибувають в Україну крім поліса страхування, повинні мати негативний ПЛР-тест, який зроблено не більш ніж за 72 години до перетину державного кордону. Виняток становлять:

  • Іноземці, які постійно проживають на території України та мають дозвіл на проживання.

  • Особи, які потребують додаткового захисту, наприклад, представники дипломатичних установ.

  • Водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, що здійснюють регулярні або нерегулярні перевезення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів змінив правила в'їзду в Україну.

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