В Україні збільшили кількість воїнів для участі в багатонаціональних військових структурах за кордоном

Уряд підтримав проєкт указу президента України "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО", а також проєкт постанови про збільшення кількості українських воїнів для участі в багатонаціональних військових органах управління за кордоном.

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу", постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у власному Telegram-каналі. Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні Кабміну.

Указ передбачає затвердження нового Положення про розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО та оцінювання результатів їхнього виконання.

"Положенням передбачено оновлений підхід до формування річних національних програм і вдосконалення системи моніторингу її виконання органами державної влади", – йдеться в повідомленні.

Також уряд ухвалив проєкт постанови "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251", якою пропонується збільшити кількість військовослужбовців Збройних сил України, яких можуть відправити для проходження військової служби в багатонаціональних органах військового управління за кордоном з 26 до 35 осіб, уточнив Мокан.

Мається на увазі діяльність на посадах в багатонаціональних штабах, участь у міжнародних військових навчаннях та інших заходах міжнародної військової співпраці.

Мокан оприлюднив звіт із позачергового засідання Кабміну Telegram МОКАН_Zнає!

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Україна ухвалила рішення про вихід із чергової структури СНД – Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності.

Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні уряду 5 січня.