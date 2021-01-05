Україна вирішила вийти зі ще однієї структури СНД, пов'язаної з інтелектуальною власністю

Україна вирішила вийти зі ще однієї структури Співдружності Незалежних Держав (СНД) – Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності.

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу", постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у власному Telegram-каналі. Відповідний законопроєкт ухвалив уряд на першому в новому році позачерговому засіданні.

Йдеться про проєкт закону "Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності".

Документом запропоновано вийти з угоди, укладеної 19 листопада 2010 року в Санкт-Петербурзі та ратифікованої Верховною Радою України 21 грудня 2011 року.

"Представники України вже тривалий час не беруть участі у засіданнях Міждержавної ради, Україна не бере участі в розробці проєктів міжнародних договорів у межах СНД, не здійснює в межах Угоди обмін патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони й захисту інтелектуальної власності", – уточнив Мокан.

Положення Угоди щодо співробітництва у сфері інтелектуальної власності, проведення спільних досліджень, погодження питань, пов'язаних з охороною й захистом інтелектуальної власності у сфері економіки, торгівлі, науки, техніки та культури тощо, наразі також не застосовуються.

Тож ця угода не відповідає сучасному стану економічних відносин між державами-членами СНД. Зобов'язання України, що виникли протягом теміну дії угоди, врегульовані, наголосив нардеп.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що напередодні Нового року уряд України через загрозу національним інтересам та безпеці ухвалив рішення вийти з угоди СНД про міжурядовий фельд'єгерський зв'язок.

Як зазначив Мокан, центральним транзитним пунктом для пересилання офіційної кореспонденції визначено російську столицю – Москву. Українська сторона не може виконувати зазначену угоду, оскільки пересилання кореспонденції через вказане місто неможливе, враховуючи агресію РФ.