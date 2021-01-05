В Украине увеличили количество воинов для участия в многонациональных военных структурах за рубежом

Правительство поддержало проект указа президента Украины "О годовых национальных программам под эгидой Комиссии Украина – НАТО", а также проект постановления об увеличении количества украинских воинов для участия в многонациональных военных органах управления за рубежом.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа", постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в собственном Telegram-канале. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабмина.

Указ предусматривает утверждение нового Положения о разработке годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина – НАТО и оценки результатов их выполнения.

"Положением предусмотрены обновленный подход к формированию годовых национальных программ и совершенствование системы мониторинга ее выполнения органами государственной власти", – говорится в сообщении.

Также правительство приняло проект постановления "О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 2 марта 2010 № 251", которым предлагается увеличить численность военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые могут быть направлены для прохождения военной службы в многонациональных органах военного управления за рубежом с 26 до 35 человек, уточнил Мокан.

Имеется в виду деятельность на должностях в многонациональных штабах, участие в международных военных учениях и других мероприятиях международного военного сотрудничества.

Мокан обнародовал отчет с внеочередного заседания Кабмина Telegram МОКАН_Zнае!

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Украина приняла решение о выходе из очередной структуры СНГ – Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 5 января.