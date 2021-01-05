В Україні збільшили кількість воїнів для участі в багатонаціональних військових структурах за кордоном

Уряд підтримав проєкт указу президента України "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО", а також проєкт постанови про збільшення кількості українських воїнів для участі в багатонаціональних військових органах управління за кордоном.

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу", постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у власному Telegram-каналі. Відповідне рішення ухвалене на позачерговому засіданні Кабміну.

Указ передбачає затвердження нового Положення про розробку річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО та оцінювання результатів їхнього виконання.

"Положенням передбачено оновлений підхід до формування річних національних програм та удосконалення системи моніторингу її виконання органами державної влади", – говориться в повідомленні.

Також уряд ухвалив проєкт постанови "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251", якою пропонується збільшити чисельність військовослужбовців Збройних Сил України, що можуть бути направлені для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном з 26 до 35 осіб, уточнив Мокан.

Мається на увазі діяльність на посадах у багатонаціональних штабах, участь у міжнародних військових навчаннях та інших заходах міжнародного військового співробітництва.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Україна ухвалила рішення про вихід з чергової структури СНД – Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності.

Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні уряду 5 січня.