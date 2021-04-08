В Україні за добу госпіталізували понад 5 тисяч хворих на COVID-19: де найменше місць

За минулу добу ще 5092 українці потрапили до лікарень із COVID-19 або підозрою на нього. Водночас 5077 пацієнтів були виписані.

Станом на 8 квітня в медустановах України зайнято 48 440 ліжко-місць із 78 496; що становить 61,7%. Оновлені дані містяться на порталі СОТА від Апарату РНБО.

У більшості "червоних" і "помаранчевих" регіонів зафіксовано високий рівень завантаженості ліжок із підведеним киснем – середній показник 57,1%, 1567 (+97 за добу) пацієнтів під'єднані до апаратів ШВЛ.

Найбільше госпіталізацій пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів ШВЛ, зафіксовано в Києві – 330, на Харківщині – 151, Вінниччині – 88, Запоріжжі – 82, Львівщині та Івано-Франківщині – по 80.

Кількість пацієнтів, яким знадобилося під'єднання до апаратів ШВЛ health-security.rnbo.gov.ua

У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжко-місця для хворих на COVID-19 зайняті так:

Хмельницька область – 81,9%;

м. Київ – 78,3%;

Миколаївська область – 78%;

Київська область – 74,7%;

Львівська область – 72,3%;

Дніпропетровська область – 68,2%;

Чернігівська область – 65,2%;

Житомирська область – 64,9%;

Харківська область – 64,3%.

Відсоток зайнятих ліжок у лікарнях health-security.rnbo.gov.ua

Регіони-лідери щодо заповненості ліжок із киснем:

м. Київ – 82,7%;

Київська область – 79,8%;

Миколаївська область – 73,7%;

Львівська область – 72,9%;

Одеська область – 70,6%;

Житомирська область – 70,5%;

Хмельницька область – 69%;

Сумська область – 65,6%.

Відсоток зайнятих ліжок із підведеним киснем health-security.rnbo.gov.ua

Статистика по регіонах:

Кількість госпіталізацій за регіонами health-security.rnbo.gov.ua

Кількість госпіталізацій за регіонами health-security.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 8 квітня в Україні офіційно підтверджено 1 803 998 випадків коронавірусної інфекції. З них 19 419 – виявлено за минулу добу, 766 – діти, а 480 – медики.