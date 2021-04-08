В Украине за сутки госпитализировали более 5 тысяч больных COVID-19: где меньше всего мест

Мирослав Семенюк Общество 09:27, 8.04.2021

За минувшие сутки еще 5092 украинца попали в больницы с COVID-19 или подозрением на него. В то же время 5077 пациентов были выписаны.

По состоянию на 8 апреля в медучреждениях Украины занято 48 440 койко-место из 78 496, что составляет 61,7%. Обновленные данные содержатся на портале СОТА от Аппарата СНБО.

В большинстве "красных" и "оранжевых" регионов зафиксирован высокий уровень загруженности коек с подведенным кислородом – средний показатель 57,1%, 1567 (+97 за сутки) пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Больше всего госпитализаций пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ, зафиксировано в Киеве – 330, на Харьковщине – 151, Винниччине – 88, Запорожье – 82, Львовщине и Ивано-Франковщине – по 80.

Количество пациентов, которым понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ
health-security.rnbo.gov.ua

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, койко-места для больных COVID-19 заняты так:

  • Хмельницкая область – 81,9%;

  • г. Киев – 78,3%;

  • Николаевская область – 78%;

  • Киевская область – 74,7%;

  • Львовская область – 72,3%;

  • Днепропетровская область – 68,2%;

  • Черниговская область – 65,2%;

  • Житомирская область – 64,9%;

  • Харьковская область – 64,3%.

Процент занятых коек в больницах
health-security.rnbo.gov.ua

Регионы-лидеры по заполненности коек с кислородом:

  • г. Киев – 82,7%;

  • Киевская область – 79,8%;

  • Николаевская область – 73,7%;

  • Львовская область – 72,9%;

  • Одесская область – 70,6%;

  • Житомирская область – 70,5%;

  • Хмельницкая область – 69%;

  • Сумская область – 65,6%.

Процент занятых коек с подведенным кислородом
health-security.rnbo.gov.ua

Статистика по регионам:

Количество госпитализаций по регионам
health-security.rnbo.gov.ua
Количество госпитализаций по регионам
health-security.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 8 апреля в Украине официально подтверждено 1 803 998 случаев коронавирусной инфекции. Из них 19 419 – обнаружены за прошедшие сутки, 766 – дети, а 480 – медики.

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