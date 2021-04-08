В Украине за сутки госпитализировали более 5 тысяч больных COVID-19: где меньше всего мест
За минувшие сутки еще 5092 украинца попали в больницы с COVID-19 или подозрением на него. В то же время 5077 пациентов были выписаны.
По состоянию на 8 апреля в медучреждениях Украины занято 48 440 койко-место из 78 496, что составляет 61,7%. Обновленные данные содержатся на портале СОТА от Аппарата СНБО.
В большинстве "красных" и "оранжевых" регионов зафиксирован высокий уровень загруженности коек с подведенным кислородом – средний показатель 57,1%, 1567 (+97 за сутки) пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Больше всего госпитализаций пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ, зафиксировано в Киеве – 330, на Харьковщине – 151, Винниччине – 88, Запорожье – 82, Львовщине и Ивано-Франковщине – по 80.
В регионах, где ситуация наиболее напряженная, койко-места для больных COVID-19 заняты так:
Хмельницкая область – 81,9%;
г. Киев – 78,3%;
Николаевская область – 78%;
Киевская область – 74,7%;
Львовская область – 72,3%;
Днепропетровская область – 68,2%;
Черниговская область – 65,2%;
Житомирская область – 64,9%;
Харьковская область – 64,3%.
Регионы-лидеры по заполненности коек с кислородом:
г. Киев – 82,7%;
Киевская область – 79,8%;
Николаевская область – 73,7%;
Львовская область – 72,9%;
Одесская область – 70,6%;
Житомирская область – 70,5%;
Хмельницкая область – 69%;
Сумская область – 65,6%.
Статистика по регионам:
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 8 апреля в Украине официально подтверждено 1 803 998 случаев коронавирусной инфекции. Из них 19 419 – обнаружены за прошедшие сутки, 766 – дети, а 480 – медики.