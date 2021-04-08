В Україні за добу госпіталізували понад 5 тисяч хворих на COVID-19: де найменше місць

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
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У лікарнях зайнято 61,7% ліжок

За минулу добу ще 5092 українці потрапили до лікарень з COVID-19 або підозрою на нього. У той же час 5077 пацієнтів були виписані.

Станом на 8 квітня в медустановах України зайнято 48 440 койко-місць із 78 496; що становить 61,7%. Оновлені дані містяться на порталі СОТА від Апарату РНБО.

У більшості "червоних" і "помаранчевих" регіонів зафіксовано високий рівень завантаженості ліжок з підведеною киснем – середній показник 57,1%, 1567 (+97 за добу) пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ.

Найбільше госпіталізацій пацієнтів, яким через хворобу знадобилося підключення до апаратів ШВЛ, зафіксовано в Києві – 330, на Харківщині – 151, Вінниччині – 88, Запоріжжя – 82, Львівщині та Івано-Франківщині – по 80.

Кількість пацієнтів, яким знадобилося підключення до апаратів ШВЛ

В регіонах, де ситуація найбільш напружена, койко-місця для хворих COVID-19 зайняті так:

  • Хмельницька область – 81,9%;

  • м. Киев – 78,3%;

  • Миколаївська область – 78%;

  • Київська область – 74,7%;

  • Львівська область – 72,3%;

  • Дніпропетровська область – 68,2%;

  • Чернігівська область – 65,2%;

  • Житомирська область – 64,9%;

  • Харківська область – 64,3%.

Відсоток зайнятих ліжок в лікарнях

Регіони-лідери по заповненості ліжок з киснем:

  • м. Киев – 82,7%;

  • Київська область – 79,8%;

  • Миколаївська область – 73,7%;

  • Львівська область – 72,9%;

  • Одеська область – 70,6%;

  • Житомирська область – 70,5%;

  • Хмельницька область – 69%;

  • Сумська область – 65,6%.

Відсоток зайнятих ліжок з підведеною киснем

Статистика по регіонах:

Кількість госпіталізацій по регіонах
Кількість госпіталізацій по регіонах

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 8 квітня в Україні офіційно підтверджено 1 803 998 випадків коронавірусної інфекції. З них 19 419 – виявлені за минулу добу, 766 – діти, а 480 – медики.

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