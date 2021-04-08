В Украине за сутки госпитализировали более 5 тысяч больных COVID-19: где меньше всего мест

За минувшие сутки еще 5092 украинца попали в больницы с COVID-19 или подозрением на него. В то же время 5077 пациентов были выписаны.

По состоянию на 8 апреля в медучреждениях Украины занято 48 440 койко-место из 78 496, что составляет 61,7%. Обновленные данные содержатся на портале СОТА от Аппарата СНБО.

В большинстве "красных" и "оранжевых" регионов зафиксирован высокий уровень загруженности коек с подведенным кислородом – средний показатель 57,1%, 1567 (+97 за сутки) пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Больше всего госпитализаций пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ, зафиксировано в Киеве – 330, на Харьковщине – 151, Винниччине – 88, Запорожье – 82, Львовщине и Ивано-Франковщине – по 80.

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, койко-места для больных COVID-19 заняты так:

Хмельницкая область – 81,9%;

г. Киев – 78,3%;

Николаевская область – 78%;

Киевская область – 74,7%;

Львовская область – 72,3%;

Днепропетровская область – 68,2%;

Черниговская область – 65,2%;

Житомирская область – 64,9%;

Харьковская область – 64,3%.

Регионы-лидеры по заполненности коек с кислородом:

г. Киев – 82,7%;

Киевская область – 79,8%;

Николаевская область – 73,7%;

Львовская область – 72,9%;

Одесская область – 70,6%;

Житомирская область – 70,5%;

Хмельницкая область – 69%;

Сумская область – 65,6%.

Статистика по регионам:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 8 апреля в Украине официально подтверждено 1 803 998 случаев коронавирусной инфекции. Из них 19 419 – обнаружены за прошедшие сутки, 766 – дети, а 480 – медики.