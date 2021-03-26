В Україні встановлено рекорд за кількістю нових заражень COVID-19 серед дітей

За минулу добу, 25 березня, на коронавірус в Україні захворіла рекордна кількість дітей із початку 2021 року.

Так, заразилися 923 неповнолітніх. Також COVID-19 підтвердили у 435 медичних працівників, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у себе в Facebook.

Попередній рекорд був встановлений 17 березня – тоді заразилися 744 дитини. З початку цього тижня виявлено 3065 випадків інфікування серед неповнолітніх.

Відзначимо, що в Україні поряд зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусної інфекції за добу продовжує зростати чисельність пацієнтів, які потребують госпіталізації. Не тільки серед дорослих, але і серед дітей. Інфіковані від новонароджених до 18-річних дедалі більше потребують допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в період пандемії коронавірусу будь-які прояви респіраторних захворювань можуть бути його ознакою. Однак у дітей є характерні симптоми нової хвороби.