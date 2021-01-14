В Україні вдарять морози до -21. Карта

Погода в Україні до кінця поточного тижня збережеться морозною. Місцями по країні очікується до -21 градуса.

Як повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, в країні 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури.

За прогнозом синоптиків в найближчі два дні температура вночі впаде до 12-18 градусів морозу, а місцями в північних областях до -21. Вдень стовпчики термометра покажуть -10-16 градусів. Також синоптики відзначили, що морози протримаються і 17-18 січня. Крім того, по всій країні пройдуть снігопади.

У Києві 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18 морозу, вдень до -11-15 градусів. 17-18 січня холодна погода також збережеться. 17-18 січня в області вночі температура повітря опустити до -21 градуса. У столиці також пройдуть снігопади.

Відзначимо, що раніше в Україну прийшла справжня зима. Майже всі міста країни засипало снігом і вдарили морози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили про сніг і посилення морозів в Україні.