В Україні в понеділок пройдуть дощі та потеплішає до плюс 20. Карта

Погода в Україні у понеділок, 12 квітня, буде сонячною і теплою, але в деяких регіоназ пройдуть дощі.

Як повідомляє сайт Українського гідрометцетра, опади очікуються лише на сході та частини півдня країни. Невеликий дощ може пройти в Черкаській і Київській областях. Водночас максимальна температура в регіонах буде +19+20 градусів.

За даними синоптиків, дощі пройдуть в Харківській, Луганській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та Криму. При цьому на сході України буде найтепліше: вдень +18+20, а вночі +6+8 градусів.

На півдні України очікується також тепла і сонячна погода, вдень +13+15, вночі +4+6 градусів. У центральних регіонах прогнозується аналогічна погода.

У західних регіонах за прогнозом синоптиків буде тепло і сонячно, опадів не передбачається. Вдень стовпчики термометра покажуть середню температуру +17+19, а вночі +3+5 градусів.

У Києві 12 квітня прогнозується невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до +14+16, а вночі +3+5 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на квітень і травень в Україні.