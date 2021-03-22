В Україні стартує новий етап вакцинації: У МОЗ пояснили, хто отримає щеплення від COVID-19

Україна з цього тижня переходить на наступний крок у межах другого етапу кампанії з вакцинації проти коронавірусу. Щеплення тепер робитимуть і сімейним лікарям, а згодом також українцям за 80 років.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу МОЗ 22 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Плануємо охопити щепленнями максимальну кількість працівників первинної медичної допомоги, системи громадського здоров’я і людей, які залучені до роботи в соціальній сфері. Згодом до них на цьому етапі вакцинації приєднаються і люди старші за 80 років", – зазначив він.

На другому етапі в Україні вакцинуватимуть сімейних лікарів і людей 80+

Згідно з дорожньою картою вакцинації, додав міністр, другий етап імунізації можна проводити паралельно з першим. Для нього в Україні планують розгорнути до 2,5 тисячі пунктів вакцинації на території всієї країни. Зокрема після того, як почнуть надходити нові партії вакцин.

"Починаючи з 29-30 березня хочемо розпочати робити щеплення людям старшим за 80 років, які попередньо в доступний спосіб записалися в чергу. Так поступово ми збільшуємо охоплення населення вакцинацією", – додав Степанов.

Дані щодо вакцинації в Україні

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