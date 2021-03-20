Степанов розвінчав страхи побічних реакцій після вакцинації

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що побічні ефекти після щеплення від коронавірусу зафіксовані менш ніж в 0,5% випадків.

За його словами, було зареєстровано 455 осіб з побічними реакціями з 92 тисяч вакцинованих, передає "Сегодня". З них тільки троє потребували спостереженні лікаря.

"Більш ніж 92 тисяч вакцинованих на ранок (19 березня – ред.), 455 зареєстрованих побічних реакцій – це менше ніж 0,5%. З них тільки три реакції, які в тій чи іншій мірі потребували спостереженні лікаря. Всі інші – це нескладні звичайні побічні реакції", – повідомив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував початок другого етапу вакцинації в Україні з 22 березня. У понеділок почнеться робота стаціонарних пунктів щеплення і вакцинація сімейних лікарів.