В Украине стартует новый этап вакцинации: в Минздраве объяснили, кто получит прививку от COVID-19

Украина с этой недели переходит на следующий шаг в рамках второго этапа кампании по вакцинации против коронавируса. Прививки теперь будут делать и семейным врачам, а вскоре также украинцам старше 80 лет.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга Минздрава 22 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Планируем охватить прививками максимальное количество работников первичной медицинской помощи, системы общественного здоровья и людей, которые задействованы в работе социальной сферы. Впоследствии к ним на этом этапе вакцинации присоединятся и люди старше 80 лет", – отметил он.

На втором этапе в Украине будут вакцинировать семейных врачей и людей 80+

Согласно дорожной карте вакцинации, добавил министр, второй этап иммунизации можно проводить параллельно с первым. Для него в Украине планируют развернуть до 2,5 тысячи пунктов вакцинации на территории всей страны. В частности после поступления новых партий вакцин.

"Начиная с 29-30 марта хотим начать делать прививки людям старше 80 лет, которые предварительно записались в очередь. Так постепенно мы увеличиваем охват населения вакцинацией", – добавил Степанов.

Данные по вакцинации в Украине

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