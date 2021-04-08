В Україні ще дві області переходять у "червону" зону карантину

Олексій Тітофф Суспільство 08:45, 8.04.2021 Оновлено: 09:35, 8.04.2021

З п'ятниці, 9 квітня, Запорізька та Хмельницька області переходять у "червону" зону карантину.

Про це в телеграм-канал повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов. Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"З 00 годин 00 хвилин 9 квітня 2021 року – "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областях", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в цих двох областях вводяться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, що раніше в Чернігові через зростання госпіталізованих хворих із коронавірусом ще більше посилили карантин: у транспорті людям дозволили пересуватися за наявності пропуску і тільки на сидячих місцях, а з 8 квітня – ходити по місту в масках навіть на вулиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента відповіли, чи загрожує Україні тотальний локдаун.

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