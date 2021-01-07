В Україні почалися різдвяні богослужіння в церквах: онлайн-трансляція

У четвер, 7 січня, у Києво-Печерській лаврі (УПЦ МП), Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі (ПЦУ) і Патріаршому соборі Воскресіння Христового (УГКЦ) проходять урочисті богослужіння на честь свята Різдва Христового.

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі богослужіння проводить глава ПЦУ, митрополит Епіфаній, в Києво-Печерській лаврі – предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій, в Патріаршому соборі – глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Відзначимо, що 7 січня опівночі розпочалася святкова Всеношна з літургією в честь Різдва Христового.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію головних подій свята Різдва Христового.

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Також в Україні під час відвідування церков і храмів на Різдво віруючим необхідно пам'ятати про карантинні обмеження і підійти до звичних ритуалів відповідально.

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