В Україні перевищено поріг госпіталізацій через COVID-19: у яких регіонах ситуація найгірша

В Україні минулої доби до лікарень потрапили ще 5160 пацієнтів із коронавірусом чи підозрою на нього. Рівень таких госпіталізацій майже у всіх областях перевищив граничний показник, до того ж подекуди навіть більш ніж удвічі.

Оновлені дані містяться на порталі СОТА від Апарату РНБО. Через спалах COVID-19 і напружену ситуацію з ліжко-місцями Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) рекомендувало не змінювати перелік зон карантину.

Так, у найгіршій "червоній" зоні перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

У МОЗ залишили незмінними рекомендації щодо "червоних" зон health-security.rnbo.gov.ua

До "помаранчевої" зони належать Вінниччина, Волинь, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, Кіровоградщина, Луганщина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина, Харківщина, Хмельниччина та Черкащина. А єдиною "жовтою" в Україні є тільки Херсонщина.

У МОЗ залишили незмінними рекомендації щодо "помаранчевих" зон health-security.rnbo.gov.ua

Станом на 1 квітня у COVID-лікарнях країни зайнято 45 832 ліжко-місця із 76 856, що становить 59,6%. У більшості "червоних" і "помаранчевих" регіонів зафіксовано високий рівень завантаженості ліжко-місць із підведеним киснем – середній показник 53%, 1358 (-9 за добу) пацієнтів нині під'єднані до апаратів ШВЛ.

Також там перевищено показник госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 протягом останніх трьох днів. Зокрема, 31 березня найбільше їх було у Хмельницькій області – 122,2 (за норми 60 на 100 тисяч населення), Житомирській – 118,8, Вінницькій – 113,4 та в Києві – 110,1.

Відсоток зайнятих ліжок у лікарнях health-security.rnbo.gov.ua

У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем зайняті так:

м. Київ – 83,1%;

Житомирська область – 71,1%;

Львівська область – 70,9%;

Київська область – 70,2%;

Миколаївська область – 69,9%;

Одеська область – 65,4%;

Хмельницька область – 64,4%;

Сумська область – 63,4%.

Відсоток зайнятих ліжок із підведеним киснем health-security.rnbo.gov.ua

Регіони-лідери щодо заповненості ліжок в інтенсивній терапії:

Закарпатська область – 80,9%;

м. Київ – 79,5%;

Дніпропетровська область – 79,5;

Сумська область – 78,2%;

Харківська область – 78%;

Львівська область – 77,6%.

Відсоток зайнятих ліжок інтенсивної терапії health-security.rnbo.gov.ua

Найбільше госпіталізованих пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), зафіксовано в Києві – 220 (+9), на Харківщині – 136 (-14), Вінниччині – 88 (-5), Івано-Франківщині – 87 (-2), Львівщині – 74 (-2), Житомирщині – 71 (-4).

Кількість пацієнтів, під'єднаних до ШВЛ health-security.rnbo.gov.ua

Статистика за регіонами:

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health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL: