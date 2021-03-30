В Україні на COVID-19 перехворіли понад 43 тисячі медиків, майже 550 померли

З початку пандемії Фонд соціального страхування України отримав 43 400 повідомлень про клінічно підтверджені випадки захворювання медичних працівників на COVID-19.

Як йдеться в Telegram ФССУ, найбільше випадків зафіксовано у Львівській області – 4 998 повідомлень і місті Києві – 4 581 повідомлення. За останній тиждень отримано 975 повідомлень про зараження медиків.

Водночас 548 випадків серед медпрацівників були смертельними.

Розслідування завершено по 19 475 випадках, 5 372 з них визнано пов'язаними з виробництвом, у тому числі 144 – смертельні.

У Фонді соцстрахування нагадують, що зв'язок інфікування медика із виробництвом визначає комісія із розслідування, що створюється закладом охорони здоров'я (у випадку смерті, якщо його посада і місце роботи включені до переліків відповідно до постанови КМУ №1 від 5 січня 2021 року), Держпраці (у випадку смерті, якщо посада та/або місце роботи не включені до переліків) та роботодавцем (в інших випадках), висновок комісії залежить від висновків епідрозслідування МОЗ і діагнозу профпатолога.

Члени родин 71 померлого від COVID-19 медика отримали від Фонду одноразові допомоги відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування у розмірі 227 тисяч гривень (219 700 гривень, якщо страховий випадок настав до 1 грудня 2020 року або 210 200 гривень, якщо страховий випадок настав до 1 липня 2020 року).

Державні страхові виплати у розмірі 1,7025 млн гривень (1,5765 млн гривень, якщо страховий випадок настав у минулому календарному році) Фонд профінансував для родин 75 померлих від коронавірусу медпрацівників.

"Одноразові страхові виплати за кошти державного бюджету для медичних працівників, яким встановлено інвалідність, що настала внаслідок гострого профзахворювання на COVID-19, Фондом профінансовано для десяти медиків (735 700 гривень у разі II групи інвалідності і 630 600 гривень – III групи інвалідності)", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уже три місяці як медики в Україні залишилися без надбавок і працюють за мізерні оклади. Постанова Кабінету міністрів №610, згідно з якою всі медичні працівники отримували доплати від 1 000 до 4 000 гривень, перестала діяти ще 31 грудня.