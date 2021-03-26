'На такі копійки вижити неможливо!' Медиків залишили без доплат, багато хто готовий покинути Україну

Уже три місяці, як медики в Україні залишилися без надбавок і працюють за мізерні оклади. Постанова Кабінету міністрів №610, згідно з якою всі медичні працівники отримували доплати від 1 000 до 4 000 гривень, перестала діяти ще 31 грудня.

У той же час тисячі лікарів уже виїхали з України в пошуках ліпших фінансових умов. Така тенденція, ймовірно, триватиме, адже людям елементарно не вистачає грошей, щоб годувати сім'ї.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

До січня кожен медпрацівник, починаючи від санітарки, отримував додаткові виплати. Молодшому медичному персоналу на руки доплачували майже 1 000 гривень, середньому – близько 2 500, а лікарям 3 500-4 000.

"Це була серйозна допомога для нас, тих, хто не працює в коронавірусних відділеннях. Тепер ми залишилися на голому окладі. За січень я отримала 4 700 грн, за лютий 4 500. І як можна вижити на ці гроші?" – обурюється медсестра Сумської клінічної лікарні №4 Юлія Вітковська.

Юлія також є депутаткою Сумської міської ради. Вона пробувала боротися, відправляла запити головному лікарю своєї лікарні, проте у відповідь отримувала лише відписки.

Напруга в колективі зросла після того, як стало відомо, що лікарня, як і всі інші, все-таки отримує ці гроші від НСЗУ. Правда, тепер вони передбачені не як обов'язкові кошти на доплати, тому керівництво лікарні може їх витрачати як захоче.

"Ми знаємо, що, наприклад, у лікарнях обласного підпорядкування головні лікарі ці гроші використовують на доплати своїм співробітникам, і люди задоволені. А у нас їх дівають незрозуміло куди. Люди обурені, тому що у всіх сім'ї, потрібно годувати дітей", – говорить OBOZREVATEL Вітковська.

У Національній службі здоров'я України OBOZREVATEL підтвердили, що дійсно постанова №610 втратила свою чинність. Причина – в бюджеті немає коштів.

У самій лікарні №4 заступниця директора з економічних питань Юлія Педенко пояснила нам, що гроші, які раніше витрачалися тільки на доплати медикам, до них прийшли вже двічі – за січень і за лютий. І розпоряджатися ними може директор.

"Тепер у документах вони називаються "перехідне фінансове забезпечення". Тобто ми їх можемо, звичайно, витратити на виплату людям. Але також вони можуть піти на ремонти, поліпшення матеріального забезпечення лікарні. Наприклад, частину цих грошей ми вже витратили на закупівлю комп'ютерної техніки. У лікарні ж достатньо різних потреб. Ми ще не знаємо, які пакети НСЗУ дасть нам із 1 квітня, можливо, ці гроші знадобляться. Тому ми їх поки притримуємо", – пояснює Педенко.

Однак співробітників лікарні такий стан справ не влаштовує. "У нас і так не вистачає санітарок, медсестер, то тепер звільняться останні. Думаю, директор цього і чекає. Але вижити на такі копійки неможливо", – розповідає OBOZREVATEL одна з медсестер.

З початку 2020 року 66 тисяч медичних працівників покинули Україну в пошуках більш вигідної роботи за кордоном;

Ще 5 тисяч лікарів і 34 тисячі медиків середньої ланки звільнилися.

За даними щорічного звіту Центру Разумкова, в польське агентство із працевлаштування подали заявки 2 тисячі українських лікарів і 3 тисячі медсестер.

Юлія Вітковська підтверджує: з їхньої лікарні вже звільнилися кілька людей і поїхали до Польщі. У той же час у їхньому медзакладі вже і так серйозно скоротили співробітників. А тих, хто чинить опір, відправили додому на мізерну ставку в 1 500 гривень.