В Україні можуть ввести свідоцтва про вакцинацію від COVID-19

Карина Бондаренко Суспільство 11:25, 12.01.2021 Оновлено: 11:41, 12.01.2021

В Україні можуть ввести міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації від коронавірусу.

Це питання розглядають у Міністерстві охорони здоров'я, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко на щоденному брифінгу 12 січня.

"Після появи вакцини від коронавірусу деякі країни скористалися можливістю і замінюють поліси страхування, ПЛР-тести на міжнародні свідоцтва про проведення вакцинації. Україна це питання поки розглядає", – сказав Ляшко.

За його словами, влада більш детально розгляне можливість введення свідоцтва, коли з'явиться інформація, чи зупиняє поширення коронавірусу вакцинована людина.

Ляшко зазначив, що до пандемії коронавірусу такі свідоцтва видавалися після проведення вакцинації проти жовтої лихоманки. Вони були необхідні в разі перетину кордону в країни, в яких є ймовірність інфікування захворюванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна отримає 5 млн доз вакцини від коронавірусу CoronaVac, розробленою китайською компанією Sinovac, у першому півріччі 2021 року.

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