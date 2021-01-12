В Украине могут ввести свидетельства о вакцинации от COVID-19

В Украине могут ввести международное свидетельство о проведении вакцинации от коронавируса.

Этот вопрос рассматривают в Министерстве здравоохранения, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на ежедневном брифинге 12 января.

"После появления вакцины от коронавируса некоторые страны воспользовались возможностью и заменяют полисы страхования, ПЦР-тесты на международные свидетельства о проведении вакцинации. Украина этот вопрос пока рассматривает", – сказал Ляшко.

По его словам, власти более детально рассмотрят возможность введения свидетельства, когда появится информация, останавливает ли распространение коронавируса вакцинированный человек.

Ляшко отметил, что до пандемии коронавируса такие свидетельства выдавались после проведения вакцинации против желтой лихорадки. Они были необходимы при пересечении границы в страны, в которых есть вероятность инфицирования заболеванием.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина получит 5 млн доз вакцины от коронавируса CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac, в первом полугодии 2021 года.