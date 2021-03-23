В Україні критична ситуація з COVID-19, потрібен локдаун, – лікарка

В Україні є ймовірність нового локдауну, адже багато регіонів перебувають у "червоній" зоні карантину і в медиків закінчуються ресурси.

Про це в ефірі OBOZREVATEL TV розповіла лікарка-пульмунологиня Світлана Гук. Вона зазначила, що зараз у Києві лікарні заповнені.

"Зараз дійсно заповнені київські лікарні. Кожен лікар уже стикався з ситуацією, куди покласти свого знайомого. Це вже не статистика, це вже те, куди ми падаємо обличчям. Зараз ситуація важча, ніж у жовтні-листопаді минулого року, коли здавалося, що ми на межі", – повідомила медикиня.

Гук сказала, що люди стали звертатися в лікарні у великій кількості. І ті ресурси, які восени були відведені на COVID-19, зараз вони виглядають 100% заповненими.

"Імовірність нового локдауну дуже висока. Дуже швидко розвиваються події. Але навіть якщо в наступні два тижні зробити локдаун, то медична система не відчує покращення. Тому що всі карантинні заходи відчутні лише згодом, з часом. Ті люди, які заразилися і зараз перебувають в інкубаційному періоді, саме вони будуть прибувати до лікарень. Мабуть, варто робити локлаун, адже дійсно немає ресурсів", – додала лікарка.

Також Гук пояснила, що кожна мутація коронавірусу не обов'язково є гіршою за попередню. Вакцини також ефективні перед новими штамами.

"Сподіваємося, що якась мутація призведе до ослаблення цього вірусу. Не кожна нова мутація – це нова хвиля і новий ґвалт навколо неї", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські лікарі в прямому ефірі розповіли про ситуацію з COVID-19.