В Україні кількість нових заражених перевищила тих, хто поборов COVID-19
Станом на ранок п'ятниці, 8 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 105 169 випадки коронавірусної інфекції. З них 5 676 – виявлено за минулу добу. Водночас лише 5 131 пацієнтів побороли COVID-19.
В країні померли вже 19 588 осіб (+83 за добу), а 778 345 пацієнтів повністю перемогли хворобу. Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.
Здійснено тестувань за добу – 20 192 (зокрема методом ПЛР – 16 152, методом ІФА – 4 040). За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 5 733 555.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 438 випадків;
Вінницька область – 107 випадків;
Волинська область – 107 випадків;
Дніпропетровська область – 376 випадків;
Донецька область – 384 випадки;
Житомирська область – 358 випадків;
Закарпатська область – 96 випадків;
Запорізька область – 358 випадків;
Івано-Франківська область – 106 випадків;
Київська область – 371 випадок;
Кіровоградська область – 8 випадків;
Луганська область – 113 випадків;
Львівська область – 331 випадок;
Миколаївська область – 418 випадків;
Одеська область – 274 випадки;
Полтавська область – 115 випадків;
Рівненська область – 146 випадків;
Сумська область – 235 випадків;
Тернопільська область – 101 випадок;
Харківська область – 191 випадок;
Херсонська область – 192 випадки;
Хмельницька область – 263 випадки;
Черкаська область – 146 випадків;
Чернівецька область – 152 випадки;
Чернігівська область – 290 випадків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у світі за 7 січня виявлено майже 821 тисячі нових інфікованих, що стадо добовим рекордом з початку пандемії.