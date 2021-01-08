В Украине число новых зараженных превысило тех, кто поборол COVID-19

Алексей Титофф Общество 08:10, 8.01.2021 Обновлено: 09:12, 8.01.2021

По состоянию на утро пятницы, 8 января, в Украине официально подтверждено 1 105 169 случая коронавирусной инфекции. Из них 5 676 – обнаружено за прошедшие сутки. При этом лишь 5 131 пациентов побороли COVID-19.

В стране умерли уже 19 588 человек (+83 за сутки), а 778 345 пациентов полностью победили болезнь. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

Осуществлено тестирований в сутки – 20 192 (в частности методом ПЦР – 16 152, методом ИФА – 4 040). За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 5 733 555.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 438 случаев;

  • Винницкая область – 107 случаев;

  • Волынская область – 107 случаев;

  • Днепропетровская область – 376 случаев;

  • Донецкая область – 384 случая;

  • Житомирская область – 358 случаев;

  • Закарпатская область – 96 случаев;

  • Запорожская область – 358 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 106 случаев;

  • Киевская область – 371 случай;

  • Кировоградская область – 8 случаев;

  • Луганская область – 113 случаев;

  • Львовская область – 331 случай;

  • Николаевская область – 418 случаев;

  • Одесская область – 274 случая;

  • Полтавская область – 115 случаев;

  • Ривненская область – 146 случаев;

  • Сумская область – 235 случаев;

  • Тернопольская область – 101 случай;

  • Харьковская область – 191 случай;

  • Херсонская область – 192 случая;

  • Хмельницкая область – 263 случая;

  • Черкасская область – 146 случаев;

  • Черновицкая область – 152 случая;

  • Черниговская область – 290 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире за 7 января выявлены почти 821 тысячи новых инфицированных, что стадо суточным рекордом с начала пандемии.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Украине устроили массовые "гуляния" перед локдауном. Фото

Оппозиция тоже вакцинировалась. Иначе, почему молчит?

Во Львове двое киевлян осквернили мемориал Небесной сотни. Фото

"Элите он не нужен"? Школы и садики сопротивляются украинскому языку: какие лазейки используют

Штурм Конгресса США: время Трампа прошло