В Украине число новых зараженных превысило тех, кто поборол COVID-19

По состоянию на утро пятницы, 8 января, в Украине официально подтверждено 1 105 169 случая коронавирусной инфекции. Из них 5 676 – обнаружено за прошедшие сутки. При этом лишь 5 131 пациентов побороли COVID-19.

В стране умерли уже 19 588 человек (+83 за сутки), а 778 345 пациентов полностью победили болезнь. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

Осуществлено тестирований в сутки – 20 192 (в частности методом ПЦР – 16 152, методом ИФА – 4 040). За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 5 733 555.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 438 случаев;

Винницкая область – 107 случаев;

Волынская область – 107 случаев;

Днепропетровская область – 376 случаев;

Донецкая область – 384 случая;

Житомирская область – 358 случаев;

Закарпатская область – 96 случаев;

Запорожская область – 358 случаев;

Ивано-Франковская область – 106 случаев;

Киевская область – 371 случай;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 113 случаев;

Львовская область – 331 случай;

Николаевская область – 418 случаев;

Одесская область – 274 случая;

Полтавская область – 115 случаев;

Ривненская область – 146 случаев;

Сумская область – 235 случаев;

Тернопольская область – 101 случай;

Харьковская область – 191 случай;

Херсонская область – 192 случая;

Хмельницкая область – 263 случая;

Черкасская область – 146 случаев;

Черновицкая область – 152 случая;

Черниговская область – 290 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире за 7 января выявлены почти 821 тысячи новых инфицированных, что стадо суточным рекордом с начала пандемии.