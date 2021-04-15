В Україні COVID-19 спалахнув у нових регіонах. Список

За останню добу, 14 квітня, епіцентрами коронавірусу (COVID-19) стали Київ та чотири області.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов. Так, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у столиці – 1625, Харківській області – 1168, Хмельницькій – 1088, Запорізькій – 1015 та Дніпропетровській – 1005.

Раніше епіцентрами коронавірусної хвороби були інші регіони в Україні.

Додамо, що станом на ранок четверга, 15 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 903 765 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 427 – виявлено за минулу добу, зокрема 628 – діти.

Загалом у світі заразилися більш ніж 138,8 млн осіб. За минулий день зафіксували 604 316 нових інфікованих. Усього від хвороби померли майже 3 млн пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вакцину від COVID-19 із бюджету МОЗ виділять додаткові 6,5 млрд грн.