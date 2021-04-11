В Україні "червоною" стала ще одна область: які показники в регіоні

В Україні через тривалість спалаху коронавірусу оновили перелік карантинних зон. Так, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало поширити "червоний" рівень епідемічної небезпеки також на Харківську область.

"Жовтими" ж тепер є два регіони – до Херсонщини додалася Івано-Франківщина. Перелік із новими показниками опубліковано на сайті МОЗ.

У Харківській області минулої доби виявили 1374 нові зараження COVID-19 (всього 117 164), від наслідків хвороби померли ще 29 осіб (2208), а 518 вилікувалися (91 255). Завантаженість ліжок із киснем у лікарнях області становила 58,4% на 10 квітня, а рівень госпіталізацій – 78, що перевищує норму в 60 на 100 тис. населення.

Коронавірус на Харківщині РНБО

У найгіршій "червоній" зоні перебувають: Київ, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

До "помаранчевої" зони належать Вінниччина, Волинь, Дніпропетровщина, Донеччина, Кіровоградщина, Луганщина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина і Черкащина.

Розподіл регіонів України на зони карантину МОЗ

У лікарнях більшості "червоних" і "помаранчевих" регіонів зафіксовано високий рівень завантаженості ліжко-місць із підведеним киснем. За норми не більше 65%, на 10 квітня в Києві він сягав 82,5%, у Львівській області – 76,9%, Київській – 75%, Миколаївській – 73,3%, Одеській – 72,9%.

Розподіл регіонів України на карантинні зони МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу ще 4694 українці потрапили до лікарень із COVID-19 чи підозрою на нього. Водночас 6472 пацієнти (+241 за добу) було виписано. З’ясувалося, у яких регіонах місць в медустановах найменше.