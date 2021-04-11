В Украине "красной" стала еще одна область: какие показатели в регионе

В Украине из-за продолжительности вспышки коронавируса обновили перечень карантинных зон. Так, Министерство здравоохранения рекомендовало распространить "красный" уровень эпидемической опасности также на Харьковскую область.

"Желтыми" теперь есть два региона – к Херсонщине добавилась Ивано-Франковщина. Перечень с новыми показателями опубликован на сайте Минздрава.

В Харьковской области за прошедшие сутки выявили 1374 новых заражений COVID-19 (всего 117 164), от последствий болезни умерли еще 29 человек (2208), а 518 вылечились (91 255). Загруженность коек с кислородом в больницах области составила 58,4% на 10 апреля, а уровень госпитализаций – 78, что превышает норму в 60 на 100 тыс. населения.

Коронавирус на Харьковщине СНБО

В самой плохой "красной" зоне находятся: Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

К "оранжевой" зоне относятся Винниччина, Волынь, Днепропетровщина, Донетчина, Кировоградщина, Луганщина, Полтавщина, Ривненщина, Тернопольщина и Черкасщина.

Распределение регионов Украины на зоны карантина Минздрав

В больницах большинства "красных" и "оранжевых" регионов зафиксирован высокий уровень загруженности койко-мест с подведенным кислородом. При норме не более 65%, на 10 апреля в Киеве он достигал 82,5%, во Львовской области – 76,9%, Киевской – 75%, Николаевской – 73,3%, Одесской – 72,9%.

Распределение регионов Украины на карантинные зоны Минздрав

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки еще 4694 украинца попали в больницы с COVID-19 или подозрением на него. В то же время 6472 пациента (+241 за сутки) были выписаны. Выяснилось, в каких регионах мест в медучреждениях меньше.