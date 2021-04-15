В Україні "червона" зона змістилася на схід – ЦГЗ

Україна частково вже пройшла пік захворюваності на коронавірус. Хоча нині "червона" зона епідемічної небезпеки змістилася із західних на східні області.

Про це під час пресконференції 15 квітня заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина. Захід транслювався онлайн на YouTube-каналі ЦГЗ.

"Нині ми спостерігаємо спад. Дві області – Івано-Франківська та Закарпатська – вийшли з "червоної" зони. Натомість вона більше змістилася на схід країни", – зазначив фахівець.

За його словами, порівняно з десятьма місяцями 2020 року інтенсивний показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс втричі.

Зокрема, якщо торік із 3 березня по 31 грудня було зафіксовано трохи більше ніж 1 млн випадків зараження, то лише за 3,5 місяці 2021 року захворіли 808 тисяч осіб.

Водночас і показник летальності внаслідок коронавірусної інфекції збільшився від 1,7% у 2020-му до 2,3% станом на зараз.

12 регіонів України перебувають у "червоній" зоні

Фахівці зазначають, що пандемія коронавірусу в Україні виходить на пікові показники. За оптимістичним прогнозом, після посилення карантину в багатьох областях захворюваність почне знижуватися вже десь із 16 квітня. За іншими розрахунками, ситуація почне стабілізуватися лише в кінці цього місяця. Детальніше про це читайте в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основною причиною зростання захворюваності на COVID-19 у березні 2021 року самі українці назвали недотримання карантину. Думками вони поділилися в опитуванні для соціологічної групи "Рейтинг".