В обласній лікарні Херсона через спалах коронавірусу захворіли десятки лікарів

У Херсоні в обласній клінічній лікарні зафіксовано спалах коронавірусної інфекції, захворіли 53 людини, половина з яких – лікарі. Пацієнтів із декількох відділень вивезли до інших "чистих" лікарень міста – імені Тропіних та імені Лучанського.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на директора Департаменту здоров'я Херсонської облдержадміністрації Віктора Короленка.

За його словами, в обласній лікарні проведуть службове розслідування, там відбудуться обстеження та профілактичні заходи. Короленко зазначив, що повністю медзаклад закрити не можуть, адже в ньому є такі відділення, яких немає більше ніде в регіоні: нейрохірургічне, кардіохірургічне та опікове.

Заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан заявив, що керівництво лікарні не надало екстреного повідомлення про спалах головному державному санітарному лікарю Херсонщини та в Державну службу з питань праці.

"У взаємодію з іншими органами вони не вступили, це викликає велике запитання. Тому на сьогоднішньому засіданні робочої групи медичного штабу щодо COVID-19 ухвалено рішення, що головний державний санітарний лікар Херсонщини офіційно надасть інформацію власнику лікарні – обласній раді, керівництву ОДА та в головне управління Держпраці в області для того, щоб це управління долучилося до процесу розслідування", – повідомив Чабан.

Станом на понеділок, 29 березня, в Херсонській області підтверджено 24 043 випадки COVID-19, із них 145 за останню добу. За весь час пандемії в регіоні коронавірус забрав життя 697 осіб, перемогли хворобу 21 174 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 29 березня, Міністерство охорони здоров'я порадило поширити "червону" карантинну зону через спалах коронавірусу на 11 областей України.