В областной больнице Херсона из-за вспышки коронавируса заболели десятки врачей

В Херсоне в областной клинической больнице зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, заболели 53 человека, половина из которых – врачи. Пациентов из нескольких отделений вывезли в другие "чистые" больницы города – имени Тропиных и имени Лучанского.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на директора Департамента здоровья Херсонской облгосадминистрации Виктора Короленко.

По его словам, в областной больнице проведут служебное расследование, там состоятся обследования и профилактические мероприятия. Короленко отметил, что полностью медучреждение закрыть не могут, ведь в нем есть такие отделения, которых нет больше нигде в регионе: нейрохирургическое, кардиохирургическое и ожоговое.

Заместитель председателя Херсонской ОГА Вадим Чабан заявил, что руководство больницы не предоставило экстренное сообщение о вспышке главному государственному санитарному врачу Херсонщины и в Государственную службу по вопросам труда.

"Во взаимодействие с другими органами они не вступили, это вызывает большой вопрос. Поэтому на сегодняшнем заседании рабочей группы медицинского штаба по COVID-19 было принято решение, что главный государственный санитарный врач Херсонской официально предоставит информацию владельцу больницы – областному совету, руководству ОГА и в главное управления Гоструда в области для того, чтобы это управление включилось в процесс расследования", – сообщил Чабан.

По состоянию на понедельник, 29 марта, в Херсонской области подтверждено 24 043 случая COVID-19, из них 145 за последние сутки. За все время пандемии в регионе коронавирус унес жизни 697 человек, победили болезнь 21 174 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 29 марта, Министерство здравоохранения посоветовало распространить "красную" карантинную зону из-за вспышки коронавируса на 11 областей Украины.