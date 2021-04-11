В Ірані на ядерній станції сталася аварія

На іранському ядерному комплексі в Натанзі сталася аварія через проблему з електророзподільною мережею. Це трапилося через день після того, як там запустили нові передові центрифуги для збагачення урану.

Об'єкт Натанз, який знаходиться в пустелі в центральній провінції Ісфахан, є центральним елементом програми збагачення урану в Ірані і контролюється інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії (IAEA). Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що жертв та забруднення внаслідок аварії немає. Постраждала тільки електроенергії на об’єкті.

Представник IAEA повідомив, що в агентстві знають про повідомлення в ЗМІ щодо аварії, але в них ще немає коментарів.

У липні минулого року на цій ядерній станції виникла пожежа, яка, на думку уряду, була спробою саботувати ядерну програму Ірану. У 2010 році комп'ютерний вірус Stuxnet, який, як вважають, був розроблений США та Ізраїлем, був виявлений після того, як він був використаний для нападу на об’єкт.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ізраїль знищив голову ядерної програми Ірану. Спецслужби країни офіційно заявили приголомшливі подробиці його ліквідації.