В ефірі Шустера показали зворушливе листування про пересадку органів

Рідні написали слова подяки сину 44-річного Олексія, органи якого допомогли врятувати життя чотирьох осіб кілька тижнів тому в Запоріжжі.

Листування показали в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 26 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це мій батько. Пишаюся, що про нього так говорять. Він пішов від нас як герой. Я не шкодую про те, що моя сім'я дала добро (на пересадку органів – прим.ред.). Його серце б'ється, а значить його частинка живе з нами й надалі", – написав син донора в коментарях під минулим випуском програми.

У відповідь він отримав подяку від людей, чиї родичі отримали нові органи.

"Спасибі вам величезне. Серце вашого тата б'ється у мого брата. Ми молимося за всіх, хто причетний до цієї події. Я бажаю вашій родині всіх земних благ і міцного здоров'я", – написала Олена Адамова.

Ще одна жінка – Яна – додала: "Ваш батько подарував життя мого батька, він потребував пересадки печінки. Я дуже вдячна вам і вашій родині за те, що дали можливість жити моєму батькк. Ваш батько дійсно герой, і тепер його частинка продовжує жити. Це величезне диво. Вічна пам'ять вашому батьку! Дай Бог здоров'я вам і вашій родині".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі з 15 на 16 березня хірурги провели унікальні операції з пересадки органів (серця, нирок і печінки) померлої людини чотирьом пацієнтам. Керував бригадою директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я Борис Тодуров.