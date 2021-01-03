Україну накрило туманом: рятувальники попередили про небезпеку на дорогах

Мирослав Семенюк Суспільство 10:17, 3.01.2021 Оновлено: 10:25, 3.01.2021

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про туман в Україні 3 січня.

Як повідомляється на сайті ДСНС, туман утримається у першій половині дня у північних, центральних та південних областях.

Зокрема, в тумані будуть Київська, Житомирська, Вінницька, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області.

Видимість складе 200-500 м. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", – йдеться у повідомленні.

Попередження про туман в Україні
meteo.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL підготував рекомендації, як зробити їзду в тумані максимально безпечною.

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