Украину накрыло туманом: спасатели предупредили об опасности на дорогах

Мирослав Семенюк Общество 10:17, 3.01.2021 Обновлено: 10:25, 3.01.2021

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о тумане в Украине 3 января.

Как сообщается на сайте ГСЧС, туман сохранится в первой половине дня в северных, центральных и южных областях.

В частности, в тумане будут Киевская, Житомирская, Винницкая, Черниговская, Сумская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области.

Видимость составит 200-500 м. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – говорится в сообщении.

Предупреждение о тумане в Украине
meteo.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL подготовил рекомендации, как сделать езду в тумане максимально безопасной.

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