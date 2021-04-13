Українцям загрожують великі штрафи за порушення самоізоляції: скільки заплатять і як перевірятимуть

Незважаючи на високі показники захворюваності на коронавірус і введення жорстких обмежень у багатьох областях, українці нехтують карантинними правилами. Раніше Верховна Рада ввела адміністративну відповідальність для громадян, які не хочуть носити маски та для бізнесу за порушення санітарно-протиепідемічних правил. Тепер парламентарії пропонують штрафувати за порушення самоізоляції та обсервації. Відповідний законопроєкт планують розглянути 13 квітня.

OBOZREVATEL розібрався, як будуть перевіряти дотримання самоізоляції та обсервації, і яке максимальне покарання загрожує в разі порушень.

Зараз на самоізоляції повинні перебувати громадяни, які повертаються в Україну з країни "червоної" зони. Уникнути її вдасться, здавши ПЛР-тест на коронавірус. Зробити це можна і перед вильотом в Україну, і після прибуття.

"Я здала тест на коронавірус ще в Македонії. Після прильоту в Україну негативні результати вважалися дійсними, адже від здачі тесту не минуло 72 години. Тому в "Борисполі" мене пропустили, ніякий додаток мені скачувати не довелося і самоізоляції я не підлягала", – розповіла OBOZREVATEL 22-річна українка Валерія Терещенко.

Якщо на руках немає результатів тесту, після прибуття в Україну тестування можна пройти відразу в аеропорту, але на самоізоляції доведеться побути 24 години, доки на електронну пошту не надійде результат. Якщо він негативний – ви вільні, а от якщо позитивний, то ви підлягаєте самоізоляції протягом 14 днів. Контролювати вас будуть за допомогою додатку "ДійВдома".

"Я поверталася з Туреччини без тесту на коронавірус. В аеропорту "Бориспіль" на паспортному контролі прослідкували, щоб я скачала "ДійВдома". Відразу в аеропорту я здала тест за 1500 грн. До отримання результатів я мала перебувати на самоізоляції. Мій негативний результат надійшов через 12 годин. За цей час я один раз відзвітувала в додатку, що перебуваю за місцем проживання, яке вказала. А після отримання тесту взагалі не відкривала додаток, ніяких сповіщень не було", – розповіла OBOZREVATEL 48-річна українка Світлана Бондарук.

Однак із моменту здачі тесту в аеропорту до отримання результату в громадян є можливість уникнути самоізоляції і тим самим наражати на небезпеку інших. Наприклад, якщо від аеропорту людина буде добиратися додому поїздом або іншим громадським транспортом. Навіть за кілька годин можна побувати в людних місцях – магазині, перукарні, кінотеатрі тощо.

Законопроєктом пропонується карати порушників самоізоляції, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, штрафами від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів громадян.

Член профільного комітету, нардеп від "Слуги народу" Олександр Бакумов у коментарі OBOZREVATEL розповів, що до другого читання розмір штрафу може змінитися, адже в комітеті це дискусійне питання.

"Наскільки я пам'ятаю, то є пропозиції зменшити розмір штрафу. Якщо казати про сам законопроєкт, то якщо особа порушує ці правила самоізоляції або обсервації, то вона, скажімо так, ставить певну частину населення під загрозу. Тому уряд та МОЗ обрали саме такий шлях, скажімо, дисциплінувати суспільство, щоб у нас воно було більш відповідальним", – сказав Бакумов.

Пропонується, що накладати адмінстягнення будуть:

виконавчі комітети селищних та сільських рад,

органи Нацполіції,

органи Держприкордонної служби.

Однак у нардепів є зауваження щодо надання відповідних повноважень прикордонникам, тому цю норму можуть відмінити до другого читання.

"Якщо повертатися до питання, як це все будуть контролювати, то на сьогодні є додаток "ДійВдома". У такий спосіб контролюється переважна кількість населення, допоки не надають із лабораторій результати ПЛР-тесту. Якщо людина порушить самоізоляцію й органи Нацполіції відстежать це за допомогою додатку, вона може бути притягнута до адмінвідповідальності", – додав Бакумов.

Однак є люди, які не користуються сучасними гаджетами. У цьому випадку їм не будуть відмовляти у перетині державного кордону через неможливість скачати додаток. Для таких громадян передбачатиметься паперова форма відстеження, вони братимуться на контроль органами місцевого самоврядування і Нацполіцією. Перевіряти їх зможуть у вибірковий час, коли на це буде бажання відповідних органів контролю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 5 до 11 квітня правоохоронці провели понад 3 тисячі перевірок щодо дотримання карантину. Було складено більш як 1 тисячу адмінматеріалів.