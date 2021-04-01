Українців почали забирати в армію: хто не підлягає призову

В Україні в четвер, 1 квітня, стартував весняний призов в армію. За даними уряду, із 14 тисяч призовників до Збройних сили України піде служити найбільше – 6 500.

Хто не підлягає призову та зможе отримати відстрочку, читайте детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Відповідно до законодавства, рішення про надання відстрочки лежить на районних (міських) призовних комісіях. Не підлягають призову й буде надаватися відстрочка на весь період отримання освіти громадянам призовного віку, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти на денній формі,

у закладах фахової передвищої освіти на денній формі

у закладах середньої або вищої духовної освіти на денній формі,

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Хто ще не підлягає призову?

Окрім того, що до армії не заберуть тих, хто навчається, існують інші відстрочки: за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Призовник за власним бажанням може відмовитися від призову, якщо має:

непрацездатних матір і батька або одинокого непрацездатного батька чи одиноку непрацездатну матір;

неповнолітніх або непрацездатних рідних братів і сестер, якщо вони не мають інших працездатних осіб, окрім призовника, які будуть їх утримувати;

одинокого батька чи матір, у яких на утриманні одна чи більше неповнолітня дитина;

дитину віком до 3 років або дитину старшу від 3 років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

двох і більше дітей;

дитину з інвалідністю;

вагітну дружину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав указ про терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу в Україні 2021 року. Зазначається, що призовники не будуть служити на Донбасі.