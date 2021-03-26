Українці розповіли, чи підтримують локдаун: результати опитування

В Україні небагато людей підтримують введення посиленого карантину чи локдауну. Хоча чимало переконанні, що жорсткіші обмеження мають стосуватися областей, де найгірша ситуація із COVID-19.

Думками щодо цього громадяни поділилися в опитуванні від соціологічної групи "Рейтинг". Його проводили в період 23-24 березня серед 2500 осіб віком від 18 років і старших.

Насамперед дослідники вказали, що з початку місяця різко збільшилася кількість тих, хто вважає, що рівень захворюваності на коронавірус зростає. Зокрема, сьогодні так вважають 68% опитаних, а на початку березня було 37%. Водночас 22% кажуть, що рівень не змінився, і тільки 5% – зменшився.

Тож 61% опитаних українців підтримують запровадження жорсткого карантину в разі зростання рівня захворюваності на COVID-19 (на початку березня – 56%), а ось 37% – протилежної думки.

Крім цього, 68% респондентів виступають за запровадження такого карантину тільки в регіонах, де ситуація із захворюваністю є небезпечною, 26% – за локдаун на всій території України.

Про алгоритм дій у разі, якщо у вас виникла підозра на зараження коронавірусом, – читайте в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одне з останніх досліджень "Рейтингу" показало, що українці вважають COVID-19 штучно створеним вірусом, а також більше хвилюються, що захворіють їхні рідні, а не вони самі.