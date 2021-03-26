Украинцы рассказали, поддерживают ли локдаун: результаты опроса

В Украине немного людей поддерживают введение усиленного карантина или локдауна. Хотя многие убеждены, что жесткие ограничения должны касаться областей, где наихудшая ситуация с COVID-19.

Мыслями по этому поводу граждане поделились в опросе от социологической группы "Рейтинг". Его проводили в период 23-24 марта среди 2500 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Прежде всего исследователи указали, что с начала месяца резко увеличилось количество тех, кто считает, что уровень заболеваемости коронавирусом растет. В частности, сегодня так считают 68% опрошенных, а в начале марта было 37%. В то же время 22% говорят, что уровень не изменился, и только 5% – уменьшился.

Поэтому 61% опрошенных украинцев поддерживают введение жесткого карантина в случае роста уровня заболеваемости COVID-19 (в начале марта – 56%), а вот 37% – противоположного мнения.

Кроме этого, 68% респондентов выступают за введение такого карантина только в регионах, где ситуация с заболеваемостью является опасной, 26% – за локдаун на всей территории Украины.

Об алгоритме действий в случае, если у вас возникло подозрение на заражение коронавирусом, – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из последних исследований "Рейтинга" показало, что украинцы считают COVID-19 искусственно созданным вирусом, а также более волнуются, что заболеют их родные, а не они сами.