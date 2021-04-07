Українці обурилися мільйонами готівки під час обшуку у брата Вовка

Українці в соціальних мережах були обурені тим, що під час обшуків у підозрюваних у справі про хабар у 100 тисяч доларів, яку пов'язують із головою ОАСК Павлом Вовком, було виявлено велику кількість готівки в валюті.

Про це користувачі мережі писали під новиною OBOZREVATEL, розміщеною в Facebook. Українці відзначали, що вилучені гроші повинні піти на медицину і соціальну сферу.

"Кошти, так само як і все майно, направте на медицину, дитячі будинки, будинки для людей похилого віку", "Все віддати на лікування хворих дітей. Серце розривається читати, які колосальні суми потрібно зібрати батькам", "Скільки ж можна діток вилікувати! І це тільки у одного, а якщо всіх тряхонути, то можна розрахуватися з МВФ", "Конфіскувати і чесно повернути в казну держави, не давши перекласти з однієї кишені в іншу", – писали в мережі.

Особливо користувачі мережі відзначили, що під час обшуку у підозрюваних, крім доларів, євро, фунтів стерлінгів, вилучили 100 шекелів Ізраїлю (більш ніж 830 грн).

"Просто втрачаєш дар мови, коли розумієш, яке бабло вирішується в судовій системі", "А потім відпустять під заставу 100 тисяч гривень", "І це тільки те, що в сейфі знайшли. На кишенькові, так би мовити, витрати. А скільки в цих упирів в офшорах, нерухомості і банках заховано. Там уже мільярди", "Все нажите непосильною працею! і народ хоче справедливості у відносинах влада-народ? Та ніколи цього не буде! Вони живуть за своїми законами", – обурювалися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, яких напередодні затримали під час спроби отримати 100 тисяч доларів хабаря.