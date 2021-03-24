Переведення годинника провалили: за яким часом будуть жити українці

Українці в ніч із 27 на 28 березня перейдуть на літній час. Ні Верховна Рада, ні уряд не встигли скасувати сезонне переведення годинників. Парламентарі законопроєкт провалили, а уряд не взявся розглядати це питання.

"Думаю, у вихідні остаточно переходимо на літній час", – сказала в коментарі OBOZREVATEL нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

Інші народні депутати також наголосили, що немає можливості вирішити це питання до вихідних. Хоча ВРУ намагалася встигнути, щоб українці залишилися жити за зимовим часом. За відповідний документ проголосували у першому читанні, проте провалили голосування в цілому.

Автор документа наголошував, що сезонне переведення годинників шкодить здоров'ю, і спростовував, що в цьому є економічна вигода. Лікарі стверджують, що біологічним ритмам людини перехід на літній та зимовий час завдає великої шкоди.

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