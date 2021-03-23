Українці можуть залишитися без питної води: Дніпро перетворюється в болото

В Україні річка Дніпро разом з іншими водоймами забруднена пестицидами, ліками, отрутохімікатами та шкідливими важкими металами. Через забруднення головна річка країни перетворюється в болото.

Як говориться в сюжеті ТСН, через критичну ситуацію і бездіяльність Україна за кілька років може втратити питну воду.

"Значне перевищення антидепресантів у басейні Дона Сіверський Донець. Басейни Дніпра, верхнього і середнього – перевищення фармацевтичних препаратів "ковідного" протоколу. Велике перевищення пестицидів, агрохімікатів. У басейнах Десни навіть ртуть у рибі", – розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

До того ж через неконтрольовані викиди підприємств і відсутність фільтрів на ливнівках по всій країні Дніпро гниє, цвіте, міліє, стає болотом. Взимку вода в річці погіршується через сіль, якою посипають дороги. Також через забруднення відсутня течія в Дніпрі.

Міністр додав, що в Київській області відкрили сучасну лабораторію для вивчення стану річок. Результат моніторингу пообіцяли оголосити наприкінці року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екологи пояснили позеленіння Дніпра і його небезпеку.