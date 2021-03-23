Украинцы могут лишиться питьевой воды: Днепр превращается в болото

В Украине река Днепр вместе с другими водоемами загрязнена пестицидами, лекарствами, ядохимикатами и вредными тяжелыми металлами. Из-за загрязнения главная река страны превращается в болото.

Как говорится в сюжете ТСН, из-за критической ситуации и бездействия, Украина через несколько лет может потерять питьевую воду.

"Значительное превышение по антидепрессантам в бассейне Дона Северский Донец. Бассейны Днепра, верхнего и среднего – превышение по фармацевтическим препаратам "ковидного" протокола. Большое превышение по пестицидам, агрохимикатам. В бассейнах Десны даже ртуть в рыбе", – рассказал министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

К тому же из-за неконтролируемых выбросов предприятий и отсутствие фильтров на ливневках по всей стране Днепр гниет, цветет, мелеет, становится болотом. Зимой вода в реке ухудшается из-за соли, которой посыпают дороги. К тому из-за загрязнения отсутствует течение в Днепре.

Министр добавил, что в Киевской области открыли современную лабораторию для изучения состояния рек. Результат мониторинга пообещали объявить в конце года.

Как сообщал OBOZREVATEL, экологи объяснили позеленение Днепра и его опасность.