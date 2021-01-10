Український лікар розповів, коли чекати третю хвилю пандемії COVID-19

Лікар-діагност Тарас Жиравецький заявив, що друга хвиля пандемії коронавірусу триватиме до літа, а вже восени може початися третя. За його словами, це станеться, якщо вакцинація виявиться неефективною.

Експерт розповів, що якщо прогнозувати щодо інфекцій, які були раніше, то вони проходили в три хвилі. Але тоді були проблеми з вакцинами. Про це лікар повідомив в етері телеканалу "Україна 24".

Фахівець відзначив, що якщо зараз вакцини впораються і зменшать кількість нових випадків, то, ймовірно, третьої хвилі і не буде.

Крім того, Жиравецький додав, що локдаун допоможе трохи знизити рівень захворюваності в Україні. Але, за його словами, те, що зараз відбувається, не зрівняється з обмеженнями у США або ЄС.

"Лікарні готувалися ще в грудні до того, що пікове навантаження буде наприкінці січня. Але зараз з госпіталізації ми бачимо, що кількість пацієнтів у лікарнях трішки знизилася. Імовірно, ми все-таки пройшли цей пік пандемії саме в грудні. Будемо сподіватися, що було саме так", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тарас Жиравецький розповів, що найбільш небезпечним місцем зараження коронавірусною інфекцією є громадський транспорт.