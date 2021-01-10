Украинский врач рассказал, когда ожидать третью волну пандемии COVID-19

Врач-диагност Тарас Жиравецкий заявил, что вторая волна пандемии коронавируса продлится до лета, а уже осенью может начаться третья. По его словам, это произойдет, если вакцинация окажется неэффективной.

Эксперт рассказал, что если прогнозировать относительно инфекций, которые были раньше, то они проходили в три волны. Но тогда были проблемы с вакцинами. Об этом врач сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Специалист отметил, что если сейчас вакцины справятся и уменьшат количество новых случаев, то, вероятно, третьей волны и не будет.

Кроме того, Жиравецкий добавил, что локдаун поможет немного снизить уровень заболеваемости в Украине. Но, по его словам, то, что сейчас происходит, не сравнится с ограничениями в США или ЕС.

"Больницы готовились еще в декабре к тому, что пиковая нагрузка будет в конце января. Но сейчас по госпитализации мы видим, что количество пациентов в больницах немного снизилось. Вероятно, мы все-таки прошли этот пик пандемии именно в декабре. Будем надеяться, что было именно так", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарас Жиравецкий рассказал, что наиболее опасным местом в плане заражения коронавирусной инфекцией является общественный транспорт.