Україна вже біля плато третьої хвилі COVID-19: у НАН спрогнозували, де хворітимуть найбільше

Україна вже наблизилася до плато третьої хвилі пандемії коронавірусу. Однак, попри те, що темпи поширення хвороби поступово стабілізуватимуться, у деяких регіонах все ж іще фіксуватимуть рекорди.

Про це йдеться у прогнозі, оприлюдненому пресслужбою Національної академії наук України. Науковці очікують, що лідерами стануть сім областей: Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька, а також Київ.

Згідно з розрахунками, найближчим часом Україну чекатимуть такі показники:

середня кількість нових інфекцій за день на 13 квітня – 16 209.

Середня кількість нових летальних випадків за день на 13 квітня – 412.

Середня кількість нових інфекцій за день на 20 квітня – 16 351.

Середня кількість нових летальних випадків за день на 20 квітня – 442.

Прогноз щодо поширення коронавірусу в Україні Пресслужба НАН України

У НАН наголосили, що істотних стрибків статистики щодня вже, швидше за все, не буде, адже темпи поширення коронавірусу демонструють тенденцію до зниження впродовж двох тижнів.

"Протягом останнього тижня продовжувалося зростання показників епідемічної динаміки, оновилися рекорди реєстрації нових і летальних випадків. Водночас, темпи поширення зменшуються вже протягом двох тижнів. Зростає частка давніх випадків у щоденно оприлюднюваних даних. Це означає, що реальні темпи поширення можуть бути меншими, ніж ті, що випливають з офіційної статистики", – зазначили епідеміологи.

На їхню думку, це припущення підтверджують такі факти:

пройдено максимум позитивності ПЛР-тестів;

кількість позитивних ПЛР-тестів не зростає, а демонструє вихід на плато;

абсолютна кількість ПЛР-тестів почала знижуватися;

динаміка кількості позитивних тестів залишається узгодженою з кількістю нових випадків, представлених на дату проведення тестування.

"Тому ймовірно, що Україна зараз знаходиться на початку фази плато, що є дуже невпевненим станом і може тривати декілька тижнів (за досвідом подолання осінньої хвилі). Летальність суттєво залежить від наповненості та забезпеченості лікарень, тому є дуже складно прогнозованою", – попередили у НАН.

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