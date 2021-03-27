В Україні все менше вільних ліжок для пацієнтів із COVID-19: у яких регіонах найскладніша ситуація

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
4 хвилини
477
Пандемія коронавірусу

В Україні середній відсоток заповнених ліжок із підведеною киснем на 26 березня склав 51,8%. Найменша кількість місць залишилася в столиці та Київській, Житомирській, Миколаївській Львівській областях.

Відповідні дані були опубліковані на порталі Апарату РНБО України "СОТА". Лише в двох областях – Луганській і Херсонській – заповненість ліжок із киснем менше 30% (23,5% та 14,3% відповідно).

У п'яти регіонах, де ситуація найбільш напружена, місця зайняті так:

  1. Київ – 82,8%;

  2. Київська область – 74,5%;

  3. Житомирська область – 73,9%;

  4. Миколаївська область – 68,8%;

  5. Львівська область – 67,7%.

Порівняння показників на карті країни

Як видно на інфографіці, показник заповнюваності таких місць у лікарнях зростає.

health-security.rnbo.gov.ua

Дані за регіонами:

health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua

Що стосується ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, то в середньому по Україні вони зайняті на 60,9%.

Області-лідери за цим показником (де ситуація найгірша) інші. Це:

  • Закарпатська – 87,3%;

  • Львівська – 76,1%;

  • Дніпропетровська – 76,1%;

  • Сумська – 74,7%;

  • Харківська – 73,6%.

Далі з невеликим відривом йде Київ (73%).

Статистичні показники на мапі
health-security.rnbo.gov.ua

Повний перелік регіонів:

health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua

Що стосується кількості госпіталізованих із COVID-19 і пацієнтів, яких виписали з лікарень, то в Україні більше хворих потрапляє в медустанови, ніж виписується. Приріст склав 367 осіб.

Мапа України
health-security.rnbo.gov.ua

Статистка госпіталізованих у різних регіонах:

health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua

До апаратів штучної вентиляції легенів в Україні підключено 1 266 інфікованих коронавірусом. Приріст за місяць ця кількість зросла майже вдвічі (від 733).

health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Україні за минулу добу, 26 березня, щеплення від коронавірусу зробили 17 939 осіб. Найменше українців вакцинували в Чернівецькій – 270 – і Волинській областях – 280.

  • Всього в країні офіційно підтверджено 1 632 131 випадок коронавірусної інфекції. З них 17 424 – виявлені за минулий день, 26 березня.

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