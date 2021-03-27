В Україні все менше вільних ліжок для пацієнтів із COVID-19: у яких регіонах найскладніша ситуація
В Україні середній відсоток заповнених ліжок із підведеною киснем на 26 березня склав 51,8%. Найменша кількість місць залишилася в столиці та Київській, Житомирській, Миколаївській Львівській областях.
Відповідні дані були опубліковані на порталі Апарату РНБО України "СОТА". Лише в двох областях – Луганській і Херсонській – заповненість ліжок із киснем менше 30% (23,5% та 14,3% відповідно).
У п'яти регіонах, де ситуація найбільш напружена, місця зайняті так:
Київ – 82,8%;
Київська область – 74,5%;
Житомирська область – 73,9%;
Миколаївська область – 68,8%;
Львівська область – 67,7%.
Як видно на інфографіці, показник заповнюваності таких місць у лікарнях зростає.
Дані за регіонами:
Що стосується ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, то в середньому по Україні вони зайняті на 60,9%.
Області-лідери за цим показником (де ситуація найгірша) інші. Це:
Закарпатська – 87,3%;
Львівська – 76,1%;
Дніпропетровська – 76,1%;
Сумська – 74,7%;
Харківська – 73,6%.
Далі з невеликим відривом йде Київ (73%).
Повний перелік регіонів:
Що стосується кількості госпіталізованих із COVID-19 і пацієнтів, яких виписали з лікарень, то в Україні більше хворих потрапляє в медустанови, ніж виписується. Приріст склав 367 осіб.
Статистка госпіталізованих у різних регіонах:
До апаратів штучної вентиляції легенів в Україні підключено 1 266 інфікованих коронавірусом. Приріст за місяць ця кількість зросла майже вдвічі (від 733).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні за минулу добу, 26 березня, щеплення від коронавірусу зробили 17 939 осіб. Найменше українців вакцинували в Чернівецькій – 270 – і Волинській областях – 280.
Всього в країні офіційно підтверджено 1 632 131 випадок коронавірусної інфекції. З них 17 424 – виявлені за минулий день, 26 березня.