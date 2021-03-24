Україна відстає від плану вакцинації на 100 тисяч щеплень, – Степанов

В усіх регіонах України треба пришвидшити вакцинацію проти коронавірусу, бо наразі за розрахунками зроблена кількість щеплень відстає від бажаних темпів імунізації майже на 100 тисяч доз.

Про це у середу, 24 березня, заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час селекторної наради щодо проведення вакцинальної кампанії, повідомили на сайті Запорізької ОДА.

Глава МОЗ повідомив, що зараз в країні повинно бути щеплено 230 тисяч людей, коли ж на практиці маємо лише 137 тисяч вакцинованих українців. У деяких регіонах, наприклад на Луганщині, досі не стартувала робота стаціонарних пунктів щеплення.

Нагадаємо, в Україні за вівторок, 23 березня, проти коронавірусу вакцинували ще 15 097 громадян. Загалом за місяць від початку кампанії імунізації щеплення отримали вже 137 026 українців, зокрема один обидві дози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для вакцинації 3 945 134 осіб від COVID-19 із певних груп ризику Міністерство охорони здоров'я планує закупити 7 890 268 доз вакцини до кінця 2021 року на суму 4 млрд грн.